Zsűrizték a város virágosítását

Komló idén is csatlakozott a Virágos Magyarország országos környezetszépítő programhoz. A kezdeményezés célja a fenntartható, élhető települési környezet kialakítása és a közösségi összefogás erősítése. A zsűri a közelmúltban tartott bejáráson a Városház tér növénykiültetéseit értékelték - a zsűrizésben a zöldfelületek szakszerű kialakítása, a fenntartás minősége, a közterületek tisztasága és az épített környezet összhatása is számít. Idén Körtvélyesben is elindult egy virágosítási kezdeményezés, ami nem része a hivatalos versenynek, de a terv szerint jövőre a városnak ez a része is szerepet kaphat a nevezésben.