1 órája
10 millió forintos pályázatból szépülhet tovább a baranyai település
Járdafelújítás kezdődhet meg a közeljövőben.
Illusztráció.
Forrás: MW
Felújítások kezdődhetnek rövidesen Kővágószőlősön, ugyanis az önkormányzat Magyar Falu Program MFP-UHJ/2025 kódszámú kiírására benyújtott "Kővágószőlős, Rákóczi út alatti járda felújítása" című pályázata sikeresnek bizonyult, így 9.999.999 Ft támogatásban részesül a település.
A Magyar Falu Program 2019-ben indult azzal a céllal, hogy javítsa az 5000 fő alatti települések életminőségét és megállítsa a vidéki népességfogyást. A program keretében utak, intézmények, közösségi terek újulnak meg, valamint a falusi CSOK révén több tízezer család kapott otthonteremtési támogatást.
Az elmúlt években több százmilliárd forint jutott a falvakba, ami sok helyen hozzájárult a helyi közösségek megerősödéséhez.