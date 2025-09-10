10 millió forintos pályázatból szépülhet tovább a baranyai település

A Magyar Falu Program 2019-ben indult azzal a céllal, hogy javítsa az 5000 fő alatti települések életminőségét és megállítsa a vidéki népességfogyást. A program keretében utak, intézmények, közösségi terek újulnak meg, valamint a falusi CSOK révén több tízezer család kapott otthonteremtési támogatást.