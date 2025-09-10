szeptember 2., kedd

Sikeres volt a munka

1 órája

10 millió forintos pályázatból szépülhet tovább a baranyai település

Járdafelújítás kezdődhet meg a közeljövőben.

Tóth Dávid
Illusztráció.

Forrás: MW

Felújítások kezdődhetnek rövidesen Kővágószőlősön, ugyanis az önkormányzat Magyar Falu Program MFP-UHJ/2025 kódszámú kiírására benyújtott "Kővágószőlős, Rákóczi út alatti járda felújítása" című pályázata sikeresnek bizonyult, így 9.999.999 Ft támogatásban részesül a település. 

A Magyar Falu Program 2019-ben indult azzal a céllal, hogy javítsa az 5000 fő alatti települések életminőségét és megállítsa a vidéki népességfogyást. A program keretében utak, intézmények, közösségi terek újulnak meg, valamint a falusi CSOK révén több tízezer család kapott otthonteremtési támogatást.

 Az elmúlt években több százmilliárd forint jutott a falvakba, ami sok helyen hozzájárult a helyi közösségek megerősödéséhez.

 

