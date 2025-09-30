160 tonnás monstrumok úsznak a Dunán – így épül hazánk új gigahídja Mohácsnál! (VIDEÓ)

Jól haladnak a mérföldkőnek számító első kéregelem beemelés előkészületei a mohácsi Duna-hídnál, amelynek számos munkafolyamata zajlik egymással párhuzamosan. Az Építési és Közlekedési Minisztérium beruházásában és a Duna Aszfalt Zrt. kivitelezésében megvalósuló projektről egy részletes riportban számolunk be.

A támaszkiosztás biztosítja, hogy fokozottan védett területen nem épül műtárgy

Az alföldi és dunántúli oldalon is jelentős útfejlesztéseket magába foglaló beruházásban egy 756 méteres híd jön létre a Duna felett, évszázados érdekérvényesítő munka eredményeként. A négysávos úttal és kerékpárúttal megépülő átjárót három darab azonos szerkezeti rendszerű, de különböző támaszközű - ezek 272, 252 és 232 méteresek - híd alkotja majd, ezáltal biztosítva, hogy fokozottan védett területre nem kerülnek támaszok.

A négy támasz közül az 1-es és a 2-es a Duna bal partján az újmohácsi oldalon épül, a folyó árterében. A 3-as támaszt a folyó medrében megépülő pillérként kivitelezik; míg a 4-es a mohácsi oldalon, a vasútállomás szomszédságában jön létre jobb parti hídfőként.

Bárkahíd épült az újmohácsi oldalon

A lapunkhoz eljuttatott beszámoló szerint a Duna bal partján kialakított szerelőtéren már a nyár folyamán felállították a híd helyszíni szerelését kiszolgáló bakdarukat. A helyszínre megérkezett acélelemek lakatosmunkái és hegesztése zajlik, ugyanakkor a vasbeton tológerenda építése is folyamatosan halad előre.

Szintén a bal parton, a gát tetején elkészült az árvízvédelmi töltés megerősítésére szánt zagyfal. Ugyancsak a bal parti ártérben még júliusban kialakították az organizációs bejáró utat.

A bal partélben elvégezték a szádfalazási munkákat, majd ennek folytatásaként kiépítették a bárkahídfőt, és kialakították a bárkahidat, amely kapcsolatot létesít a leendő 3-as mederpillér munkaterületével.

A bal part egyik további projektelemeként a 2-es ártéri támasz próbacölöp fúrása júliusban elkészült, majd ezt követően a próbacölöp terhelése is megtörtént augusztusban.