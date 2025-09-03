50.000 forintot ér, és hihetetlen dolgot művel a csőrével ez a védett madár

A szakemberek elmondása szerint a madarak csőre speciális „szerszám". Lehet kampós, kúpos, hosszú, rövid, egyenes, görbe, az adott faj táplálkozási szokásainak megfelelően. Igen különleges a parti madarak csőre is. Táplálékukat zömmel az iszap mélyéről gyűjtik, ahol az nem látható, ezért érzékszervként a csőr szolgál. Ráadásul a csőr vége rugalmas, külön is szétnyitható. Így apró csipeszként szolgál, hogy az iszapban megtalált férget a madár biztonsággal el tudja kapni.

Ezt a rugalmasságot mutatja be nekünk ez a billegetőcankó. Az amúgy egyenes csőrét kitátva, az alsó és felső csőrkáva vége szépen görbül.

A billegetőcankó (Actitis hypoleucos) hazánkban védett faj, természetvédelmi értéke 50.000 forint.