A családokat támogatja az összeggel az önkormányzat

Szalánta Község Önkormányzata is segíti a családokat a tanévkezdésben. Az óvodások, általános iskolások, valamint az állami finanszírozású közép- és felsőfokú oktatási intézmények nappali tagozatos hallgatói egységesen 15 ezer forintos támogatásban részesülnek – számoltak be róla.

A támogatás igénybevételéhez óvoda- és/vagy iskolalátogatási igazolás szükséges, amelyet a Szalántai Közös Önkormányzati Hivatalban kell leadni. A helyi óvoda és iskola diákjai esetében az igazolásokat a hivatal bekérte, így a szülőknek ezzel nincs további teendőjük. A dokumentumok benyújtásának határideje 2025. szeptember 30. A támogatási összeg átvétele folyamatosan történik az igazolások beérkezését követően, a szalántai hivatalban. A kifizetés szeptember 1-től indul, az alábbi időpontokban: kedden és szerdán: 8:00–15:00 és pénteken: 8:00–13:00.