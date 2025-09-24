szeptember 24., szerda

Nincs lassítás

1 órája

A Férfitalálkozók tovább járják Baranyát

Wald Kata
A Férfitalálkozók tovább járják Baranyát

Folytatódnak  a nagy sikerű Férfitalálkozók Baranyában – Siklóson szeptember 25-én, Mohácson szeptember 26-án, majd Szigetváron november 7-én várják az érdeklődőket a korábbiakban megszokott helyszíneken, a korábbiakban megszokott kezdési időpontban, 18 órakor. 

A találkozók nyíltan hirdetett célja, hogy a férfiak mind a családban, mint pedig az Egyházon belül is megtalálják a helyüket, támogatva, hogy minden egyházközségben kialakulhassanak együtt imádkozó, együtt gondolkodó közösségek, amelyek az Egyház és a társadalom számára is értéket teremtenek. Ez év őszén már a negyedik évad kezdődött. 

Felföldi László pécsi megyéspüspök minden egyes helyszínen személyesen vesz részt a kötetlen hangvételű összejöveteleken, ahol mindig teret kap a jókedv és sose marad el a közös imádság és ének.

 

 

