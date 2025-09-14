szeptember 14., vasárnap

2 órája

A Gyermekgyógyászati Klinika javára gyűjtenek Kárászon

Címkék#Köszi Kárász Nap#Pécsi Gyermekgyógyászati Klinika#rendezvény

Jusztin Levente

Szeptember 21-én, vasárnap ismét megrendezik a Köszi Kárász Napot, amely ezúttal is jótékony célt szolgál: a Pécsi Gyermekgyógyászati Klinika javára gyűjtenek. A rendezvény 15 órakor kezdődik a Gáti Papa Pálinkafőzdéjében és Fogadójában, ahol vidám, családias hangulat várja az érkezőket. A szervezők nagy szeretettel várják a süteményfelajánlásokat is, amelyeket aznap 14 órától lehet leadni. A jó hangulatról a Hidrofol Band és Bogyay László gondoskodik, de nem hiányozhat a friss lángos sem, sőt kézműves ékszerek és kulcstartók is kaphatók lesznek. 

Az esemény remek lehetőség arra, hogy a közösség tagjai együtt tegyenek jó ügyért, miközben finomságokat kóstolnak és élő zenét hallgatnak.

 

