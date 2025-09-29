szeptember 29., hétfő

Jól gazdálkodnak

2 órája

A halastavat bérbe adták, ételszállítóra pályáztak

Kaszás Endre
A halastavat bérbe adták, ételszállítóra pályáztak

Több éves fejlesztésnek köszönhetően Hetvehelyen elkészült az új szolgáltatóház teljes körű modernizálása, amit majd a sportcsarnok fejlesztése követ.  

A településen nagy gondot fordítottak az új létesítmény környezetének kialakítására is. A Magyar Falu Program keretében új falubuszra pályázott az önkormányzat, míg a Versenyképes Járás Program egy ételszállító jármű beszerzéséhez segítheti a települést, ami a közétkeztetés zökkenőmentes bonyolításában tölt be pótolhatatlan szerepet. A falu életéhez tartozó hír, hogy a hosszabb távú stabil gazdálkodás érdekében újabb öt évre bérbe adták a halastavat.

 

