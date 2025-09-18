Világjáró kutyus
A Jeges-tengerig jutott a Misinától örökbefogadott kutya
Megható történetről adott hírt a napokban a Misina Természet- és Állatvédő Egyesület a közösségi oldalán.
Forrás: Misina Természet- és Állatvédő Egyesület Fb-oldala
Egykori lakójuk, egy Lotte nevű "világjáró" kutyus Nordkappnál, Európa északi határán járt a családjával. Az utazásról készült képet a gazdik osztották meg a Misinával.
