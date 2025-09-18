szeptember 18., csütörtök

Világjáró kutyus

57 perce

A Jeges-tengerig jutott a Misinától örökbefogadott kutya

Címkék#kutya#Misina Természet-és Állatvédő Egyesület#Lotte#Európa

Megható történetről adott hírt a napokban a Misina Természet- és Állatvédő Egyesület a közösségi oldalán.

Bama.hu
A Jeges-tengerig jutott a Misinától örökbefogadott kutya

Forrás: Misina Természet- és Állatvédő Egyesület Fb-oldala

Egykori lakójuk, egy Lotte nevű "világjáró" kutyus Nordkappnál, Európa északi határán járt a családjával. Az utazásról készült képet a gazdik osztották meg a Misinával.

Lotte, világjáró a Nordkappnál, Európa északi határán járt a családjával. 

 

 

