A karácsonyra készülnek a baranyai településen

Bár még csak szeptember van, a Rózsafai Közösségi Házban hamarosan kezdődhet egy különleges szakkör, ahol minden a mézeskalács körül forog majd.

Tóth Viktória
A Nemzeti Művelődési Intézet és A Szakkör támogatásával induló foglalkozások célja, hogy a résztvevők megismerkedjenek a mézeskalácssütés és -díszítés titkaival. Az illatos tészták, színes cukormázak és kreatív minták nemcsak a karácsonyi ünnepkört teszik szebbé, hanem közösségépítő erővel is bírnak.

A szakkört Konczosné Gál Andrea vezeti, aki szeptember 29-én, hétfőn 15:30-tól tartja az első bevezető alkalmat és időpont-egyeztetést a Rózsafai Közösségi Házban. A program összesen húsz alkalomból áll majd. A szervezők szeretettel várják mindazokat – kicsiket és nagyokat –, akik szívesen kipróbálnák magukat a mézeskalács készítésében, és örömmel merülnének el a hagyományos ünnepi finomság világában.

 

