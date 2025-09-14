A karácsonyra készülnek a baranyai településen

A szakkört Konczosné Gál Andrea vezeti, aki szeptember 29-én, hétfőn 15:30-tól tartja az első bevezető alkalmat és időpont-egyeztetést a Rózsafai Közösségi Házban. A program összesen húsz alkalomból áll majd. A szervezők szeretettel várják mindazokat – kicsiket és nagyokat –, akik szívesen kipróbálnák magukat a mézeskalács készítésében, és örömmel merülnének el a hagyományos ünnepi finomság világában.