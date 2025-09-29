szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

2 órája

A klímaválság és a biztonság hiánya rontja a kilátásokat

Címkék#biztonság#tudásközpont#klímaválság

Kaszás Endre

Napjaink legaktuálisabb kérdéseiről rendeznek kerekasztal beszélgetéseket 2025. október 1-én és október 15-én a Pécsi Tudásközpontban, ahol a fórumok témáját a klímaválság és biztonságpolitika, illetőleg az emberiség jövőbeli kilátásai adják. A beszélgetések résztvevői: Buda Péter nemzetbiztonsági és külpolitikai szakértő, Dr. Gelencsér András levegőkémikus, egyetemi tanár és Dr. Vankó Zsuzsa teológus, főiskolai tanár.

 

