A klímaválság és a biztonság hiánya rontja a kilátásokat

Napjaink legaktuálisabb kérdéseiről rendeznek kerekasztal beszélgetéseket 2025. október 1-én és október 15-én a Pécsi Tudásközpontban, ahol a fórumok témáját a klímaválság és biztonságpolitika, illetőleg az emberiség jövőbeli kilátásai adják. A beszélgetések résztvevői: Buda Péter nemzetbiztonsági és külpolitikai szakértő, Dr. Gelencsér András levegőkémikus, egyetemi tanár és Dr. Vankó Zsuzsa teológus, főiskolai tanár.