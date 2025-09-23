A kutyák világához lehet közelebb kerülni a várkastélyban ezen a hétvégén

A felelős állattartáson túl címmel szemléletformáló ingyenes előadással várják a kutyásokat és kutyabarátokat Szászváron, a Várkastélyban ezen a hétvégén. A szeptember 28-án vasárnap 16 órakor kezdődő, mintegy másfél órás programon a résztvevők választ kaphatnak többek közt arra, hogy mit jelent felelős gazdinak lenni, miről is szól a kutyával való együttélés.

– Egy informatív, mégis közvetlen hangvételű előadással várják az érdeklődőket, ahol a felelős állattartás alapjain túl olyan témákat járnak körbe, amik segítenek még jobb, tudatosabb gazdivá válni – fogalmaznak a szervezők.

Többek közt szó lesz a kutyák valódi szükségleteiről, a kutyakommunikációval kapcsolatos tudnivalókról, tévhitekről, a kutyák tanításával kapcsolatos ismeretekről. Az előadás nemcsak kutyatartóknak szól, hanem mindenkinek, aki közelebb szeretne kerülni a kutyák világához. A Szászvár Nagyközség Önkormányzata támogatásával megvalósuló előadás ingyenes, de regisztrációhoz kötött.