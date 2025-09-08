szeptember 8., hétfő

Fejlődés

52 perce

A modellváltásról beszélt az államtitkár a tanévnyitón

A Pécsi Tudományegyetemre látogatott és mondott ünnepi beszédet a Közgazdaságtudományi Kar Tanévnyitó Ünnepi Ülésén Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára, aki a megújult magyar felsőoktatás és a Pannónia Ösztöndíjprogram sikereiről is beszélt köszöntőjében.

Magyarország legfontosabb kincse, értéke a nemzet tudásszomja – hangsúlyozta Varga-Bajusz Veronika államtitkár a tanévnyitó ünnepségen, ahol arról is beszélt, hogy az állam ezelőtt és ezután is partnere kíván lenni a megújult hazai felsőoktatási intézményeknek, és igyekeznek azoknak minden lehetséges támogatást megadni. Ez az együttműködés, közös munka teszi lehetővé, hogy Magyarország valóban versenyképes lehessen, hogy továbbra is szerepelhessen a világ tudástérképén, sőt, ott meghatározó szerepre törhessen.

– Azt látjuk, hogy az egyetemek a rugalmasságot egyre jobban kihasználják, az új modellből adódó lehetőségeikben lubickolnak és folyamatosan fejlődnek – mondta Varga-Bajusz Veronika, majd hozzátette: az egyetemek tudományos teljesítménye 50%-kal, a vállalati kapcsolatokból származó K+F+I bevételek száma 67%-kal nőtt. Mindemellett markánsan növekedett a szabadalmak, illetve a szellemi tulajdonból eredő bevételek száma is.

Az államtitkár arról is beszélt, hogy folyamatosan növekszik nemcsak a hazai, de a külföldi hallgatók száma is a magyar felsőoktatásban. Utóbbiak száma 20%-kal nőtt az előző évhez képest, így jelenleg közel 46 ezren tanulnak a magyar egyetemeken. Országosan ma már több mint 330 ezer fiatal tanul a felsőoktatásban, közülük idén ősszel rekordot jelentő, több mint 107 ezer hallgató kezdte meg tanulmányait.

Ugyancsak növekedett a mobilitási programokban résztvevők száma, köszönhetően a Pannónia Ösztöndíjprogramnak. Ennek kapcsán Varga-Bajusz Veronika hangsúlyozta: A magyar felsőoktatás a világ élvonalában van, a magyar felsőoktatás a csúcsra tör. A hallgatók nemzetközi tapasztalatszerzését kiemelten támogatja a Pannónia Program, amelynek 10 milliárd forintjából már biztosan több mint 7800-an nyitottak a világra, és jártak a világ vezető egyetemein Cambridge-től a Harvardig. A köszöntőben elhangzott, hogy a programhoz a kormányzat esélyteremtési célból most egy újabb 10 milliárd forintos programot is kínál, hogy mindenki, aki szeretne, részt vehessen benne, ezáltal élhessen a mobilitási és tapasztalatszerzési lehetőséggel.

 

