A nap legcukibb sztorija! Mentőben született, most 18. születésnapján köszöntötték

Egy igazán megható történetről számolt be az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán.

Tóth Viktória

Egy 18 évvel ezelőtti esetet elevenítettek fel, amikor egy szüléshez riasztották a pécsi esetkocsi bajtársait. Az életmentők perceken belül a helyszínre értek, majd el is indultak a kismamával a kórház felé, útközben azonban felgyorsultak az események. Végül a gépkocsiban, a mentősök karjai közt született meg Levente.

Levente, a születésnapos. Forrás: Országos Mentőszolgálat

Levente és szülei azóta is hálával gondolnak a pécsi mentőkre, idén nyáron, 18 évvel később pedig újra találkozhattak, hiszen Levente születésnapja alkalmából édesanyja nagy meglepetést eszelt ki: az ünneplésre meghívta Varga Gyula mentőtiszt és Horváth Lajos mentőgépkocsivezető bajtársainkat, akik máig aktív kivonulói a Pécsi Mentőállomásnak – fogalmaztak.

Az, hogy a mentők, hogy emlékeznek vissza a nagy napra, az az Országos Mentőszolgálat videójából kiderül.

 

