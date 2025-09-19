szeptember 19., péntek

Áldozat

1 órája

A pécsiek szabadságáért küzdött, börtönbe zárták

Mindössze 16 éves volt, amikor tenni akart értünk. Durván börtönbe küldte a hatalom.

Bóka Máté Ciprián
A pécsiek szabadságáért küzdött, börtönbe zárták

A csütörtöki közgyűlésben Péterffy Attila polgármester is megemlékezett Sólymos Gyuláról, a pécsi 1956-os forradalom hőséről, aki 85 éves korában hunyt el a közelmúltban. A város vezetése és a közgyűlés tagjai felállva tisztelegtek emléke előtt. 

Sólymos Gyula életútja szorosan összefonódott Pécs szabadságvágyával. Édesapját hadnagyként a front vitte el a második világháborúban, ő maga pedig alig tizenhat évesen állt ki az 1956-os forradalomban. Ifjú bátorságáért a hatalom kegyetlen bosszúja sújtotta: évekre börtönbe vetették, majd szabadulása után is folyamatos megfigyelés és zaklatás kísérte. Mindezek ellenére mindvégig a szabadság és a helytállás szimbóluma maradt. 

A rendszerváltás után a Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztjével és több elismeréssel tisztelték meg, tavaly pedig Pécs Szabadság-díját vehette át.

 

