A pécsiek szabadságáért küzdött, börtönbe zárták

A csütörtöki közgyűlésben Péterffy Attila polgármester is megemlékezett Sólymos Gyuláról, a pécsi 1956-os forradalom hőséről, aki 85 éves korában hunyt el a közelmúltban. A város vezetése és a közgyűlés tagjai felállva tisztelegtek emléke előtt.

Sólymos Gyula életútja szorosan összefonódott Pécs szabadságvágyával. Édesapját hadnagyként a front vitte el a második világháborúban, ő maga pedig alig tizenhat évesen állt ki az 1956-os forradalomban. Ifjú bátorságáért a hatalom kegyetlen bosszúja sújtotta: évekre börtönbe vetették, majd szabadulása után is folyamatos megfigyelés és zaklatás kísérte. Mindezek ellenére mindvégig a szabadság és a helytállás szimbóluma maradt.

A rendszerváltás után a Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztjével és több elismeréssel tisztelték meg, tavaly pedig Pécs Szabadság-díját vehette át.