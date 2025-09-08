szeptember 8., hétfő

Urnához járult a falu

46 perce

A szavazatok közel kétharmadát vitte, így újra polgármesternek választották

Kaszás Endre
A szavazatok közel kétharmadát vitte, így újra polgármesternek választották

Lőrincz-Szabó Zsófia nyerte a vasárnapi időközi polgármester-választást a Baranya vármegyei Szentegáton.

A Nemzeti Választási Iroda honlapján közölt adatok szerint a Szigetvártól délre fekvő kistelepülésen a választói névjegyzékben szereplő 255 választópolgárból 195-en szavaztak, ketten érvénytelenül. A polgármesteri címet 2024-ben már egyszer elnyerő Lőrincz-Szabó Zsófia 122 szavazatot kapott, míg Czifra Lászlóné 58, Ivanek János pedig 13 voksot szerzett.

A településen azért kellett időközi polgármester- és képviselő-választást tartani, mert a település képviselő-testülete június 20-án feloszlásról szóló határozatot fogadott el. A faluban négytagú képviselő-testületet is választottak, a mandátumokért tizenhárom független jelölt indult.

 

 

