Bama.hu podcast

1 órája

A tánc csak segíthet – mozgással segít az idősöknek

Címkék#bama podcast#Alzheimer-hónap#Alzheimer-világnap#Nagy Józsefné Marika#demencia

Bama.hu

Szeptember az Alzheimer-hónap, szeptember 21-én pedig világszerte az Alzheimer-világnap hívja fel a figyelmet a demenciával élők és családjaik helyzetére. Podcast-sorozatunk legújabb részében Nagy Józsefné Marikával, Baranya vármegye mozgás nagykövetével beszélgetünk, aki évek óta fáradhatatlanul dolgozik azon, hogy az idősebb korosztály minél tovább megőrizze testi-lelki egészségét.

Nagy Józsefné Marika
Fáradhatatlanul harcol Nagy Józsefné Marika az idősökért: hiszi, hogy a tánc mindenben segíthet
Forrás: Facebook

Nagy Józsefné Marika a szenior örömtánc mozgalom elkötelezett képviselője: csoportjaiban hétről hétre százak táncolnak, mozognak és töltődnek fel a közösség erejéből. A tánc nemcsak örömforrás, hanem a kutatások szerint az egyik leghatékonyabb módszer a demencia, köztük az Alzheimer-kór megelőzésében és a tünetek enyhítésében. Hallgassa meg beszélgetésünket, amelyben Nagy Józsefné Marika személyes tapasztalatairól, a mozgás erejéről és az időskori életminőség megőrzésének lehetőségeiről mesél.

Hallgasd meg videán:

vagy Spotify-on: 

 

 

Bama.hu podcast

