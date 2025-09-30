A tánc csak segíthet – mozgással segít az idősöknek

Szeptember az Alzheimer-hónap, szeptember 21-én pedig világszerte az Alzheimer-világnap hívja fel a figyelmet a demenciával élők és családjaik helyzetére. Podcast-sorozatunk legújabb részében Nagy Józsefné Marikával, Baranya vármegye mozgás nagykövetével beszélgetünk, aki évek óta fáradhatatlanul dolgozik azon, hogy az idősebb korosztály minél tovább megőrizze testi-lelki egészségét.

Fáradhatatlanul harcol Nagy Józsefné Marika az idősökért: hiszi, hogy a tánc mindenben segíthet

Forrás: Facebook

Nagy Józsefné Marika a szenior örömtánc mozgalom elkötelezett képviselője: csoportjaiban hétről hétre százak táncolnak, mozognak és töltődnek fel a közösség erejéből. A tánc nemcsak örömforrás, hanem a kutatások szerint az egyik leghatékonyabb módszer a demencia, köztük az Alzheimer-kór megelőzésében és a tünetek enyhítésében. Hallgassa meg beszélgetésünket, amelyben Nagy Józsefné Marika személyes tapasztalatairól, a mozgás erejéről és az időskori életminőség megőrzésének lehetőségeiről mesél.

