Kíváncsiak

1 órája

A távhőszolgáltató ügyfelei most értékelhetik a cég munkáját

Címkék#probléma#Felhasználói Elégedettségi Felmérés#Pécsi Távfűtő Kft

Wald Kata

Felhasználói Elégedettségi Felmérést végez a hazai távhőfelhasználók körében a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal idén – a Pécsi Távfűtő Kft. ügyfeleinek véleményére is kíváncsiak.  A szolgáltató közlése szerint a hivatal legfőbb célja az, hogy hiteles, az ügyfelek véleményét és szubjektív értékelését tükröző információkat kapjon a távhőszolgáltatás minőségéről. – A részletes adatok rávilágítanak a cégek számára a megoldandó problémákra, egyúttal segítenek összehasonlíthatóvá tenni az egyes szolgáltatókat – részletezik.  A felmérést végző M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Kft. munkatársai telefonon és személyesen kereshetik a Pétáv ügyfeleit – utóbbiak szeptember 1. és október 31. között zajlanak.

 

