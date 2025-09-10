szeptember 10., szerda

Nyáron se szakadt meg

1 órája

A TÉRden álló férfiak programja tovább folytatódik

Címkék#rózsafüzérima#TÉRden álló férfiak szentolvasója#székesegyház#program#szentmise#imádság

Szeptembertől új keretek között folytatódik a „TÉRden álló férfiak szentolvasója” imádság szertartásrendje Pécsett.

Wald Kata

Az elsőszombati rózsafüzérimát szeptember 6-án immár hatodik alkalommal tartották meg Pécsett - a Dóm téren rendezett szentolvasót megelőzően 9 órakor szentmisét tartottak a székesegyház Corpus Christi kápolnájában. 

A közös imádságra a szervezők minden alkalommal szeretettel hívnak és várnak férfiakat, illetve nőket is, akik a térdeplő férfiakat körülvéve, állva végzik az imádságot. 

Hagyományt teremtve, első alkalommal idén április 5-én tartották meg Pécsett a férfiak közös rózsafüzér-imádságát. A kezdeményezés nyáron is folytatódott, kapcsolódva a korábbi években Lengyelországban, Horvátországban, Írországban és számos magyar településen is elindult, egyre népszerűbb imalánchoz.

 

