Mindenkit várnak
2 órája
A vadászoké lesz a főszerep a hétvégén
Érdemes lesz kilátogatni.
Forrás: MW
Fotó: Csapó Balázs
2025. szeptember 13-án, szombaton 08:00 és 12:00 óra között vadászvásár kerül megrendezésre a Balikó Tamás Művelődési Központ mellett kialakított új parkolóban Vajszlón.
A szervezők sok szeretettel várják a település lakosságát és minden érdeklődőt, ahol különleges termékkínálattal találkozhatnak. A vásár középpontjában a vadász-, horgász- és munkaruházat áll majd, így mindenki találhat magának hasznos felszereléseket a szabadidős és munkahelyi tevékenységekhez.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre