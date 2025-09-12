szeptember 12., péntek

Mindenkit várnak

2 órája

A vadászoké lesz a főszerep a hétvégén

Érdemes lesz kilátogatni.

Tóth Dávid
A vadászoké lesz a főszerep a hétvégén

2025. szeptember 13-án, szombaton 08:00 és 12:00 óra között vadászvásár kerül megrendezésre a Balikó Tamás Művelődési Központ mellett kialakított új parkolóban Vajszlón.

A szervezők sok szeretettel várják a település lakosságát és minden érdeklődőt, ahol különleges termékkínálattal találkozhatnak. A vásár középpontjában a vadász-, horgász- és munkaruházat áll majd, így mindenki találhat magának hasznos felszereléseket a szabadidős és munkahelyi tevékenységekhez.

 

