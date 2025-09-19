A vallás mentheti meg a Közel-Keletet – vagy épp szítja a harcot?

Az, hogy egy országban jelentős szerepet tölt be a vallás, és mélyek kulturális gyökerek, akár a kivándorlást és a konfliktust is csökkentheti. Ugyanakkor nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a béke definíciója más Európában, és más egy olyan térségben, ahol az erőforrások rendkívül szűkösek. Nyugati értelemben vett tartós béke talán soha nem is volt, és talán nem is lesz egyhamar az arab térségben

– mondta Sayfo Omar, a Migrációkutató Intézet kutatásvezetője.

Fotó: Laura Nagy

A beszélgetést Kovács Alex Ilián, az MCC Posztgraduális Programjának diákja, a Migrációkutató Intézet gyakornoka moderálta. A résztvevők szerint az Egyesült Államoknak kiemelt szerepe lehet a konfliktusok megállításában.

Az USA szerepe hatalmas az arab térségben. Érdekelt az öböl menti országok békéjét illetően, hiszen komoly befektetési lehetőségek állnak rendelkezésre

– mondta Sayfo Omar. Szerinte Donald Trump a fegyveres konfliktusok helyett a diplomáciai megállapodásokra helyezné a hangsúlyt.

Nagyon szoros az együttműködés az Egyesült Államok és az arab térség országai között, mert számos gazdasági érdek fűzi a két szereplőt egymáshoz. A konfliktus senkinek sem jó

– érzékeltette a kutató.

A szakértő szerint Irán elsődleges célja most az, hogy valahogy talpra álljon gazdaságilag, és az országot vezető rezsim megőrizze pozícióját. Sayfo Omar beszélt aktualitásokról, elemezte Irán és Izrael konfliktusát is.

Iránnak nem hiányzott az Izraellel való konfliktus. Minden téren rosszul jött ki ebből

– tette hozzá a szakértő.

A Hamászról is szó esett a beszélgetés során

Sayfo Omar úgy látja, a szervezet már nem jelent tényleges veszélyt Izraelre, hiszen erejének jelentős részét elveszítette. Ugyanakkor még mindig meg tudja akadályozni, hogy új, együttműködőbb adminisztráció alakuljon ki, és több esetben komoly problémát okozhat.

Azt sem látjuk, mi lesz Gázával a háború után. A romeltakarítás és az újjáépítés költségeit valakinek állnia kell, erre már érkeztek is felajánlások. Azonban addig, amíg nincs egy együttműködő adminisztráció, addig senki nem fogja vállalni ennek rendezését. Ez mindenhol problémát jelent

– véleményezte Sayfo Omar.