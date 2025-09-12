Piaci programok
A vásárcsarnokban jótékonysági megmozdulás, a Diana piacon sörterasz vár
Jótékonysági gyereknap keretében szervez a szeptember 13-án a Vásárcsarnok rendezvényterén délelőtt, „Adomány gyűjtő nap”-ot a Pécsi Vásárcsarnok bérlői közössége a pécsi Nemes Marci megsegítésére. A jótékony célú megmozdulás programját kangoo-, segítő kutya és mazsorett bemutató, valamint zongora előadás és játék színesíti.
A Diána piacon ugyanezen a napon 17-22 óra között -a Filharmónia Magyarország Zeneszüret programjához kapcsolódóan-, „Szűretlen Sörterasz” ad helyet a szórakozni vágyóknak.
