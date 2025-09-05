szeptember 5., péntek

3 órája

Iratok, hivatalos okmányok nélkül inkább el se induljunk – a segítséghez kellenek!

Kaszás Endre
Iratok, hivatalos okmányok nélkül inkább el se induljunk – a segítséghez kellenek!

A nyári szünet végével nemcsak a tanítás kezdődött meg, új lendületet kapott az aktív baranyai véradók segítő tevékenysége is. A jövő héten Baranyában a következő helyszíneken és időpontokban segíthetnek a rászorulókon véradással az önkéntesek:

Mohács, Mohácsi Transzfúziós Osztály intézeti (Véradó u. 4.) szeptember 8. 08:00 - 13:00
Pécs, Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Pacsirta u. 3.) szeptember 8. 08:00 - 15:00
Mohács, Mohácsi Transzfúziós Osztály intézeti (Véradó u. 4.) szeptember 9. 08:00 - 15:00
Pécs, Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Pacsirta u. 3.) szeptember 9. 08:00 - 15:00
Pécs, PTE BTK-TTK Pécs (Ifjúság út 6.) szeptember 9. 09:30 - 15:00
Mohács, Mohácsi Transzfúziós Osztály intézeti (Véradó u. 4.) szeptember 10. 08:00 - 13:00
Pécs, Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Pacsirta u. 3.) szeptember 10. 08:00 - 15:00
Hosszúhetény, Hosszúhetény/ Művelődési ház (Fő utca 156.) szeptember 10. 15:00 - 17:30
Pécs, Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Pacsirta u. 3.) szeptember 11. 08:00 - 18:00
Mohács, Mohácsi Transzfúziós Osztály intézeti (Véradó u. 4.) szeptember 11. 10:00 - 17:00
Pécs, Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Pacsirta u. 3.) szeptember 12. 08:00 - 15:00
Kozármisleny, Kozármisleny (Pécsi út 1.) szeptember 12. 15:00 - 18:00

 

