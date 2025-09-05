szeptember 5., péntek

Kivételes program

23 perce

A világhódító szultán nyomába eredhetnek az érdeklődők

Kaszás Endre
A világhódító szultán nyomába eredhetnek az érdeklődők

A szigetvári vár 1566-os ostromakor meghalt I. Szulejmán oszmán szultán turbéki sírhelyénél, a későbbi zarándokvárosnál különleges leletekkel is megismerkedhetnek az érdeklődők az idei szigetvári Zrínyi-napok keretében.

Pap Norbert, a Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpont kutatóprofesszora, a turbéki szőlőhegyen folyó kutatások vezetője a kivételes lehetőség kapcsán arról tájékoztatott, hogy az idei Zrínyi-napokon az érdeklődők betekinthetnek a tíz éve folyó kutatás történetébe.

Ennek részeként a turbéki ásatási helyszínen, az elveszett zarándokvárosban vezetett látogatásokon vehetnek részt és kaphatnak ízelítőt a frissen előkerült, török kori, mindennapi használatra szánt tárgyakból, továbbá találkozhatnak különleges leletekkel is.

 

