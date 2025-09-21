A visszaváltási díjakkal nem lehet trükközni

Lassan két éve, hogy életbe lépett a visszaváltási rendszer hazánkban - azóta sorra nyíltak a repontok. A visszaváltási díj bevezetésének célja az volt, hogy ösztönözze a fogyasztókat az italcsomagolások, azaz műanyagpalackok, dobozok és üvegek visszajuttatására, elősegítve ezzel azok újrahasznosítását. Az elkövetkezendő időszakban a visszaváltási díjakkal kapcsolatos szabályok betartását ellenőrzi a hatóság - vizsgálják többek közt, hogy a visszaváltási lehetőség a teljes nyitvatartási időben biztosított-e, illetve, hogy meghibásodás esetén elérhető-e a kézi átvétel. Azt is ellenőrzik, hogy a fogyasztók egyértelmű tájékoztatást kapnak-e a visszaváltási hely működtetéséről, és hogy a visszaváltási díj visszatérítése megtörténik-e.