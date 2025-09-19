Aki civilként sokat tett, most táblát kap

Dr. Pánovics Attila, a Balokány-ligetért Egyesület elnöke kezdeményezte, hogy emléktábla őrizze Baumann József emlékét az Aranyeső-forrás kőfalánál, a Balokány-ligetben. Baumann József erősáramú villanyszerelőként dolgozott. 1983-tól aktív természetjáróként a mecseki források és erdei pihenők gondozásában vett részt, polgári természetőrként is tevékenykedett. 2010-ben alapító tagja volt a Balokány-liget megmentésére létrejött civil összefogásnak, majd a Balokány-ligetért Egyesületnek, ahol ötleteivel és munkájával jelentősen hozzájárult a park fejlődéséhez. Elsőként kapta meg a Balokány-ligetért díjat. Az emléktábla felavatását 2025 őszére tervezik.