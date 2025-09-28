Almanach készül a baranyai vadászat elmúlt 25 évéből

Agyaki Gábor, az OMVK helyi szervezetének elnöke a Dunántúli Naplónak elmondta, hogy a baranyai szervezet az országos kamaránál pályázott és nyert az almanach kiadására.

Fotó: Csapó Balázs / Forrás: MW

Mint felidézte, 2000-ben Magyarországon éppen Baranya megye volt az első vadászati almanach kiadója. Nem sokkal aztán, a baranyai kiadvány példáját aztán minden megyei kamarai szervezet követte.

Eltelt 25 év, sokkal gyorsabban pörög a világ, ezért sokkal gyorsabban el is múlnak dolgok, amelyeknek nem kellene feledésbe merülniük – emelte a kamarai vezető, megjegyezve: a baranyai szervezet ezért ragadja meg a 25 év kínálta lehetőséget és jelenteti meg az elmúlt negyedszázad hírleveleit könyv formában.

Agyaki Gábor hangsúlyozta: a kiadvány, amelynek szerkesztése már elkészült, elsősorban a jövő vadászgenerációi számára lesz igazán fontos, akik így pontosan tudni fogják, hogy mi történt a vadászatban Baranyában a fenti az időben.

A OMVK Baranya vármegyei szervezetének szokásos év végi hírlevelei az adott év vadászati szempontból releváns történéseit foglalja össze. Abban találhatóak rendezvényekről tudósítások, a hírlevélben található még egy, a vadászok körében igen népszerű TOP10 rovat, ami az adott év első tíz legjobb gímbikáját, dámbikáját, őzbakját, valamint az év legerősebb vadkanját mutatja be.

Agyaki Gábor lapunk kérdésére válaszolva kifejtette, hogy az elmúlt 25 év történései közül kiemelkedik, hogy ebben az időszakban a vadászkamara vált vadászati szervezetek közül a meghatározó, ami e szervezet mindenkori vezetésének munkáját dicséri. Baranyában az elmúlt 25 évben az vadászkamara helyi szervezetének két elnöke volt: az augusztusban újraválasztott Agyaki Gábor előtt e tisztséget Bodnár József látta el. A szervezet titkára pedig évtizedekig Gondos Gyula volt.

Az kiadvány várhatóan október végén jelenik meg, azt reprezentációs anyagként fogja elérhetővé tenni a kamara.