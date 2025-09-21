Gyógyíthatatlan betegség, sokakat érint a probléma – ez segítség lehet!

Az Alzheimer-kór ma már népbetegségnek számít, Magyarországon is tízezrek küzdenek a memóriavesztéssel, a mindennapi életvezetés fokozatos nehézségeivel. Bár gyógyítani nem lehet, a tünetek lassíthatók, különösen akkor, ha időben felismerik a betegség első jeleit, és az érintettek megfelelő támogatást kapnak.

Tenni kell ellene – szeptember 21-én tartják az Alzheimer-világnapot

Fotó: MW

A világnap üzenete kettős: egyrészt ráirányítja a figyelmet a megelőzésre, másrészt arra, hogy a demenciával élő embereket nem szabad elszigetelni. A közösségi programok, a mozgás és a szellemi aktivitás mind hozzájárulhatnak a jobb életminőséghez. A kutatások szerint például a rendszeres tánc az egyik leghatékonyabb módja annak, hogy késleltessük az Alzheimer-kór kialakulását.

Baranyában is tesznek egész szeptemberben az Alzheimer ellen

Szeptember az Alzheimer hónap, amikor országszerte sétákkal, előadásokkal, közösségi rendezvényekkel hívják fel a figyelmet a betegségre és az érintettek támogatásának szükségességére. A lila szín, amely a kampány jelképe, a reményt és az összetartozást szimbolizálja.

Baranya vármegyében is több program kapcsolódik a világnaphoz. Ezek között szerepelnek olyan események is, amelyek a mozgás, a közösség erejét és az időskori életminőség javítását állítják középpontba. Nagy Józsefné Marika, Baranya vármegye mozgás nagykövete is fontos gondolatokat osztott meg a témáról – ezeket hamarosan egy külön cikkben mutatjuk be.