Amerikában őshonos állatot fotózhattak a Malomvölgyi-tónál?

Gyönyörű hernyót fotózott olvasónk a Malomvölgyi-tónál, az állat eredetével kapcsolatban azonban folynak a találgatások. Norbert elmondása szerint az interneten nézett utána annak, vajon milyen állatról lehet szó pontosan. A rovar pedig nagyon hasonlít az amerikai dohányszenderre. A dolog apró szépséghibája, hogy a kis csúszómászó Magyarországon nem honos, Amerika területén él.

Egy amerikai dohányszender a Malomvölgyi-tónál? Kísérteties a hasonlóság.

Forrás: Olvasói fotó

Amerikai dohányszender a Malomvölgyi-tónál? Kicsi rá az esély

Ugyan előfordulhat, hogy valamiféle tudományos laborból, állatkertből elszabadul egy-egy példány, de sokkal inkább valószínű, hogy egy hazánkban is őshonos fajról van szó. Az amerikai dohányszender ugyanis más hernyófajokhoz hasonlóan zöld, mintás külsővel rendelkezik, ami több hazánkban is előforduló példányra is jellemző.

A ligeti szender hernyója valóban hasonlít a Malomvölgyi-tónál látott egyedre.

Fotó: Bijay Chaurasia / Forrás: Wikimedia/ChatGPT

A mesterséges intelligenciát hívtuk segítségül, a ChatGPT pedig a fotó alapján a ligeti szender hernyóját vélte felfedezni. A Ligetszépe-szender hernyója Magyarországon is őshonos.

Jellemzői:

Nagy méretű (akár 10–12 cm hosszúra is megnő).

Élénkzöld színe van, oldalán ferde, fehéres-lilás csíkokkal.

A hátulsó végén egy jellegzetes szarvszerű nyúlvány található.

Ez a hernyó később egy hatalmas szendermollyá (szenderlepkévé) alakul, amely a legismertebb nagytestű éjjeli lepkék közé tartozik.

Előbb egy mérges kígyóra hajazó rézsikló, most pedig egy hernyó

A közelmúltban számoltunk be arról, hogy elsőre egy mérges kígyónak hitt rézsikló tűnt fel egy pécsi háziasszony konyhájában.