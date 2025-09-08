Sötétségbe borul fél Pécs, órákig nem lesz áram

Áramszünetre kell számítani Pécsen szeptember 9-én, kedden. Vannak utcák, ahol reggeltől délig várható kiesés, másutt csak 11 és 15 óra között.

Áramszünet várható Pécsen. Fotó: larisa Stefanjuk

Az érintett utcák a következők: Alajos utca, Alkotmány utca, Babits Mihály utca, Bessenyei utca, Garay utca, Hungária utca, Hunyadi János utca, Juhász Gyula utca, Kaposvári út, Kóczián Sándor utca, Malom út, Nagy Jenő utca, Petőfi utca, Péter utca, Árnyas liget

A felsorolás nem jelenti azt, hogy az utca összes épületében nem lesz áram, a pontos információ az E.On honlapján nyomon követhető. A karbantartás összesen három transzformátort és 1085 ügyfelet érint.