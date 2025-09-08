szeptember 8., hétfő

Erre kell készülni!

41 perce

Sötétségbe borul fél Pécs, órákig nem lesz áram

Az E.on honlapjáról összeszedtük, mely utcák érintettek. Több mint ezer ügyfelet érint a keddi áramszünet.

Áramszünetre kell számítani Pécsen szeptember 9-én, kedden. Vannak utcák, ahol reggeltől délig várható kiesés, másutt csak 11 és 15 óra között.

áramszünet okoz fennakadást
Áramszünet várható Pécsen. Fotó: larisa Stefanjuk

Az érintett utcák a következők: Alajos utca, Alkotmány utca, Babits Mihály utca, Bessenyei utca, Garay utca, Hungária utca, Hunyadi János utca, Juhász Gyula utca, Kaposvári út, Kóczián Sándor utca, Malom út, Nagy Jenő utca, Petőfi utca, Péter utca, Árnyas liget

A felsorolás nem jelenti azt, hogy az utca összes épületében nem lesz áram, a pontos információ az E.On honlapján nyomon követhető. A karbantartás összesen három transzformátort és 1085 ügyfelet érint.

Az áramszünet célja

Mint a szolgáltató elmondta, a hálózat folyamatos karbantartásának és fejlesztésének célja, hogy a nyújtott szolgáltatást még megbízhatóbbá és biztonságosabbá tegyék.

Sok esetben ezeket a beavatkozásokat áramszünet nélkül el tudják végezni, vannak azonban olyan munkák, ahol ez nem megoldható. Vannak alkalmak, amikor elengedhetetlen kikapcsolni az elektromos vezetékeket és kábeleket, ezzel védve a dolgozók biztonságát a javítás ideje alatt.

 

