Csúszdázni akart?
1 órája
Átszakította a kerítést, a pécsi iskola játszóterén állt meg a bódult sofőr
Forrás: Olvasói fotó.
Nem mindennapi beszámolót és képeket kaptunk olvasónktól szerda délelőtt. Mint kiderült, egy vélhetően bódult állapotban lévő sofőr átszakította a pécsi Sztárai Mihály Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola kerítését, majd a játszótér mellett állt meg.
Ekkor szerencsére egyetlen gyerek sem tartózkodott az udvaron, így csak a szerencsének köszönhető, hogy nem történt tragédia.
