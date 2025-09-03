szeptember 3., szerda

Hilda névnap

26°
+33
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Csúszdázni akart?

1 órája

Átszakította a kerítést, a pécsi iskola játszóterén állt meg a bódult sofőr

Címkék#gyerek#tragédia#szerencse

Átszakította a kerítést, a pécsi iskola játszóterén állt meg a bódult sofőr

Forrás: Olvasói fotó.

Nem mindennapi beszámolót és képeket kaptunk olvasónktól szerda délelőtt. Mint kiderült, egy vélhetően bódult állapotban lévő sofőr átszakította a pécsi Sztárai Mihály Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola kerítését, majd a játszótér mellett állt meg.

Ekkor szerencsére egyetlen gyerek sem tartózkodott az udvaron, így csak a szerencsének köszönhető, hogy nem történt tragédia.

 

Forrás: Olvasói fotó.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu