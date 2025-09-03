Átszakította a kerítést, a pécsi iskola játszóterén állt meg a bódult sofőr

Nem mindennapi beszámolót és képeket kaptunk olvasónktól szerda délelőtt. Mint kiderült, egy vélhetően bódult állapotban lévő sofőr átszakította a pécsi Sztárai Mihály Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola kerítését, majd a játszótér mellett állt meg.