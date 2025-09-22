szeptember 22., hétfő

Móric névnap

28°
+31
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bama.hu videó

3 órája

Egy nap, amikor Pécs fellélegzik – meglepő vallomások a járókelőktől (VIDEÓ)

Címkék#bama.hu videó#autómentes nap#bringa#busz

Szeptember 22-én világszerte megtartják az autómentes nap eseményét, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet a fenntartható közlekedés fontosságára. Az ilyenkor szervezett autómentes napi programok nemcsak a környezet védelmére, hanem az élhetőbb városi terek kialakítására is ráirányítják a figyelmet.

Jusztin Levente

Az autómentes nap gondolata az 1970-es évek olajválságát követően született meg, amikor Európa-szerte egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy az autófüggőség hosszú távon nem fenntartható. Azóta a kezdeményezés kinőtte magát, és mára a világ számos városában rendeznek kerékpáros felvonulásokat, gyalogosbarát programokat és közösségi közlekedést népszerűsítő eseményeket.

autómentes nap Pécs
Szeptember 22-én tartják az Autómentes napot – Pécsett már bringás reggelit is tartottak
Fotó: Kovács Liliána

Magyarországon is egyre több település csatlakozik a kampányhoz. Budapesten ilyenkor több forgalmas útvonalat lezárnak az autók elől, helyüket koncertek, kulturális rendezvények, családi programok veszik át. Pécsen például közösségi bringás reggeliket és közlekedésbiztonsági bemutatókat szerveznek, hogy bemutassák: a város gyalog és két keréken is élhető.

Autómentes nap: a pécsiek szívesen pattannak biciklire

A pécsi belvárosban megkérdezett járókelők mind másként vélekednek a közlekedési szokásaikról. Egy idősebb hölgy elmondta, hogy a mindennapokban kerékpárral és gyalog közlekedik, mert ez egészséges, és mozgásban tartja – bár van autója, inkább máskor használja. Egy középkorú férfi ezzel szemben kizárólag autóval jár, és nem veszi igénybe a tömegközlekedést. Egy fiatal nő szívesen bringázik vagy sétál a belvárosban, de távolabb inkább kocsival indul útnak. Egy Komlón élő fiatal hölgy pedig elmondta: ott kevés lehetőség van kerékpározásra, így inkább az autót és a buszt használja, de ha Pécsen lakna, biztosan gyakrabban tekerné végig az utcákat.

Az autómentes nap üzenete azonban közös nevezőre hozhatja ezeket a különböző nézőpontokat: minden apró döntés számít. Egy nap autó nélkül nem oldja meg a légszennyezettség vagy a dugók problémáját, de jó alkalom arra, hogy kipróbáljuk: milyen, ha többet gyalogolunk, kerékpárra ülünk, vagy a tömegközlekedést választjuk.

Természetvédelmi szempontból sokat számít egy nap is!

Környezetvédők szerint, ha a lakosság csak heti egy alkalommal otthon hagyná az autóját, az már jelentős csökkenést eredményezne a városi károsanyag-kibocsátásban. Emellett az autómentes nap közösségi élményt is nyújt: a lezárt belvárosi utcákon családok, fiatalok és idősek együtt élvezhetik az autómentes csendet, a friss levegőt és a szabadság érzését.

A kezdeményezés üzenete világos: a városok akkor lesznek élhetőbbek, ha mi magunk is teszünk érte. Az autómentes nap nem tiltásról, hanem lehetőségről szól – arról, hogy megmutassa, léteznek alternatívák a mindennapi közlekedésben.

 

Bama.hu videó

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu