Egy nap, amikor Pécs fellélegzik – meglepő vallomások a járókelőktől (VIDEÓ)

Az autómentes nap gondolata az 1970-es évek olajválságát követően született meg, amikor Európa-szerte egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy az autófüggőség hosszú távon nem fenntartható. Azóta a kezdeményezés kinőtte magát, és mára a világ számos városában rendeznek kerékpáros felvonulásokat, gyalogosbarát programokat és közösségi közlekedést népszerűsítő eseményeket.

Szeptember 22-én tartják az Autómentes napot – Pécsett már bringás reggelit is tartottak

Fotó: Kovács Liliána

Magyarországon is egyre több település csatlakozik a kampányhoz. Budapesten ilyenkor több forgalmas útvonalat lezárnak az autók elől, helyüket koncertek, kulturális rendezvények, családi programok veszik át. Pécsen például közösségi bringás reggeliket és közlekedésbiztonsági bemutatókat szerveznek, hogy bemutassák: a város gyalog és két keréken is élhető.

Autómentes nap: a pécsiek szívesen pattannak biciklire

A pécsi belvárosban megkérdezett járókelők mind másként vélekednek a közlekedési szokásaikról. Egy idősebb hölgy elmondta, hogy a mindennapokban kerékpárral és gyalog közlekedik, mert ez egészséges, és mozgásban tartja – bár van autója, inkább máskor használja. Egy középkorú férfi ezzel szemben kizárólag autóval jár, és nem veszi igénybe a tömegközlekedést. Egy fiatal nő szívesen bringázik vagy sétál a belvárosban, de távolabb inkább kocsival indul útnak. Egy Komlón élő fiatal hölgy pedig elmondta: ott kevés lehetőség van kerékpározásra, így inkább az autót és a buszt használja, de ha Pécsen lakna, biztosan gyakrabban tekerné végig az utcákat.

Az autómentes nap üzenete azonban közös nevezőre hozhatja ezeket a különböző nézőpontokat: minden apró döntés számít. Egy nap autó nélkül nem oldja meg a légszennyezettség vagy a dugók problémáját, de jó alkalom arra, hogy kipróbáljuk: milyen, ha többet gyalogolunk, kerékpárra ülünk, vagy a tömegközlekedést választjuk.

Természetvédelmi szempontból sokat számít egy nap is!

Környezetvédők szerint, ha a lakosság csak heti egy alkalommal otthon hagyná az autóját, az már jelentős csökkenést eredményezne a városi károsanyag-kibocsátásban. Emellett az autómentes nap közösségi élményt is nyújt: a lezárt belvárosi utcákon családok, fiatalok és idősek együtt élvezhetik az autómentes csendet, a friss levegőt és a szabadság érzését.