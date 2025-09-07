3 órája
Nagy változások léptek életbe az autópályák kapcsán szeptember 1-től
Jó hír az autótulajdonosoknak – szeptembertől eltörlik a kényelmi díjat. Az autópálya matrica vásárlás olcsóbb lesz online.
Szeptembertől megszűnik a kényelmi díj felszámítása az autópálya matrica vásárlásakor. Ez azt jelenti, hogy a jövőben kizárólag a hivatalos ár kerül kifizetésre, függetlenül attól, hogy valaki online vagy viszonteladón keresztül vásárolja meg a matricát.
Logikus lépés az autópálya matrica vásárlása kapcsán
Korábban a viszonteladók különböző mértékű felárat számoltak fel, amely pár száz forinttól akár több ezer forintig is terjedhetett. Az intézkedéssel ennek vége, a szolgáltatók ezentúl jutalékot kapnak az autópálya matrica vásárlások után, nem pedig külön díjat szednek a vásárlóktól.
Megszűnhet a matrica vásárlás a benzinkúton?
Az autópálya matricák több mint felét már digitális csatornákon értékesítik, míg a benzinkutas vásárlások aránya folyamatosan csökken. Az online vásárlás eddig gyakran járt többletköltséggel, de szeptembertől ez megszűnik, ami egyszerűbbé és igazságosabbá teszi a rendszert.
Mit hozhat a jövő?
A díj eltörlése várhatóan erősíti a versenyt az online szolgáltatók között. Előnybe kerülhetnek azok a cégek, amelyek a puszta értékesítésen túl további szolgáltatásokat is nyújtanak, például éjjel-nappali ügyfélszolgálatot, többnyelvű támogatást, matricatervező eszközöket vagy valós idejű közlekedési információkat.
A szakértők szerint a kényelmi díj mára elvesztette létjogosultságát, hiszen a digitális vásárlás lett a legelterjedtebb forma. Hosszabb távon pedig más területeken – például a parkolási rendszereknél – is felmerülhet a hasonló díjak eltörlése, ami újabb könnyítést hozhat az autósok számára.
Az általunk megkérdezett autósok üdvözlik a kormány döntését, az online vásárlás nem elsősorban a kényelemről szól: környezetvédelmi szempontokból, valamint időspórolás miatt is jóval egyszerűbb megoldásnak tartják. A jövő a digitalizálódás felé megy, az emberek már az ügyeiket is a legtöbbször online intézik, így nem meglepő, hogy a matrica vásárlás kapcsán is történtek előrelépések.
A jelenlegi árak
A személyautókra (D1 kategória) vonatkozó díjak a következők:
- Az egynapos matrica ára 5320 forint.
- A 10 napos (heti) matrica 6620 forintba kerül.
- A havi matrica díja 10 710 forint.
- Az éves országos matrica 59 210 forint.
- Az éves megyei matrica ára 6890 forint.