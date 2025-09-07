Nagy változások léptek életbe az autópályák kapcsán szeptember 1-től

Szeptembertől megszűnik a kényelmi díj felszámítása az autópálya matrica vásárlásakor. Ez azt jelenti, hogy a jövőben kizárólag a hivatalos ár kerül kifizetésre, függetlenül attól, hogy valaki online vagy viszonteladón keresztül vásárolja meg a matricát.

Megszűnik a kényelmi díj az autópálya matrica vásárlása kapcsán.

Forrás: MW

Logikus lépés az autópálya matrica vásárlása kapcsán

Korábban a viszonteladók különböző mértékű felárat számoltak fel, amely pár száz forinttól akár több ezer forintig is terjedhetett. Az intézkedéssel ennek vége, a szolgáltatók ezentúl jutalékot kapnak az autópálya matrica vásárlások után, nem pedig külön díjat szednek a vásárlóktól.

Megszűnhet a matrica vásárlás a benzinkúton?

Az autópálya matricák több mint felét már digitális csatornákon értékesítik, míg a benzinkutas vásárlások aránya folyamatosan csökken. Az online vásárlás eddig gyakran járt többletköltséggel, de szeptembertől ez megszűnik, ami egyszerűbbé és igazságosabbá teszi a rendszert.

Mit hozhat a jövő?

A díj eltörlése várhatóan erősíti a versenyt az online szolgáltatók között. Előnybe kerülhetnek azok a cégek, amelyek a puszta értékesítésen túl további szolgáltatásokat is nyújtanak, például éjjel-nappali ügyfélszolgálatot, többnyelvű támogatást, matricatervező eszközöket vagy valós idejű közlekedési információkat.

A szakértők szerint a kényelmi díj mára elvesztette létjogosultságát, hiszen a digitális vásárlás lett a legelterjedtebb forma. Hosszabb távon pedig más területeken – például a parkolási rendszereknél – is felmerülhet a hasonló díjak eltörlése, ami újabb könnyítést hozhat az autósok számára.

Az általunk megkérdezett autósok üdvözlik a kormány döntését, az online vásárlás nem elsősorban a kényelemről szól: környezetvédelmi szempontokból, valamint időspórolás miatt is jóval egyszerűbb megoldásnak tartják. A jövő a digitalizálódás felé megy, az emberek már az ügyeiket is a legtöbbször online intézik, így nem meglepő, hogy a matrica vásárlás kapcsán is történtek előrelépések.

A jelenlegi árak

A személyautókra (D1 kategória) vonatkozó díjak a következők: