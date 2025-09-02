3 órája
Az egyetemmel fut Pécs az életért
Minden megtett méterrel a rákbeteg gyerekek gyógyítását támogatja a szeptember 13-án a Széchenyi térről rajtoló „Fuss a rákgyógyításért!” jótékonysági futás, mely ismét a sportot és az összefogást állítja fókuszba.
A programhoz ezúttal a PTE Kék Zóna Egészségnap is kapcsolódik, amely szűrésekkel, tanácsadásokkal és aktivitásokkal hívja fel a figyelmet az egészséges életmód fontosságára.
Egyszerre átélni a közösségi sport élményét és tenni saját egészségükért – ez a Pécsi Tudományegyetem és partnerei célja. A belváros így nemcsak a futás ünnepe lesz, hanem egészségnappá válik, melynek keretében a sport, a közösség és a segítő szándék találkozik.
Programterv:
09:00–10:30 – PTE Kék Zóna Egészségnap
10:30–10:40 – Ünnepélyes megnyitó
10:40–10:50 – Közös bemelegítés
11:00–11:30 – Jótékonysági futás
A részvétel és a regisztráció részletei a Pécsi Tudományegyetem hivatalos eseményoldalán olvashatók.