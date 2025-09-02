Az egyetemmel fut Pécs az életért

A programhoz ezúttal a PTE Kék Zóna Egészségnap is kapcsolódik, amely szűrésekkel, tanácsadásokkal és aktivitásokkal hívja fel a figyelmet az egészséges életmód fontosságára.

Egyszerre átélni a közösségi sport élményét és tenni saját egészségükért – ez a Pécsi Tudományegyetem és partnerei célja. A belváros így nemcsak a futás ünnepe lesz, hanem egészségnappá válik, melynek keretében a sport, a közösség és a segítő szándék találkozik.

Programterv:

09:00–10:30 – PTE Kék Zóna Egészségnap

10:30–10:40 – Ünnepélyes megnyitó

10:40–10:50 – Közös bemelegítés

11:00–11:30 – Jótékonysági futás

A részvétel és a regisztráció részletei a Pécsi Tudományegyetem hivatalos eseményoldalán olvashatók.