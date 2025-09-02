szeptember 2., kedd

Rákgyógyítás

18 perce

Az egyetemmel fut Pécs az életért

Címkék#Széchenyi tér#Fuss a rákgyógyításért#PTE Kék Zóna Egészségnap#sport#regisztráció#élmény#részvétel#Pécsi Tudományegyetem

Minden megtett méterrel a rákbeteg gyerekek gyógyítását támogatja a szeptember 13-án a Széchenyi térről rajtoló „Fuss a rákgyógyításért!” jótékonysági futás, mely ismét a sportot és az összefogást állítja fókuszba.

Bama.hu
Az egyetemmel fut Pécs az életért

A programhoz ezúttal a PTE Kék Zóna Egészségnap is kapcsolódik, amely szűrésekkel, tanácsadásokkal és aktivitásokkal hívja fel a figyelmet az egészséges életmód fontosságára.

Egyszerre átélni a közösségi sport élményét és tenni saját egészségükért – ez a Pécsi Tudományegyetem és partnerei célja. A belváros így nemcsak a futás ünnepe lesz, hanem egészségnappá válik, melynek keretében a sport, a közösség és a segítő szándék találkozik.

Programterv:
09:00–10:30 – PTE Kék Zóna Egészségnap
10:30–10:40 – Ünnepélyes megnyitó
10:40–10:50 – Közös bemelegítés
11:00–11:30 – Jótékonysági futás 

A részvétel és a regisztráció részletei a Pécsi Tudományegyetem hivatalos eseményoldalán olvashatók.

 

