A templomba érkezik

4 órája

„Az Élet útja” – életvédő vándorszobor érkezik a Pálosokhoz

Címkék#emlék#család#Pálos templom#vándorszobor#házaspár#üzenet

Bama.hu

Szeptember 22. és október 5. között különleges kegyelmi időszak érkezik a Pálos templomba: a „Meg nem született gyermekek” vándorszobra két hétre otthonra talál a Hunyadi utcai közösségben. A kezdeményezés célja, hogy gyógyulást és lelki kapaszkodót nyújtson mindazoknak, akik gyermeküket veszítették el – akár vetélés, akár abortusz következtében.

 

A szobor érkezésével lehetőség nyílik arra, hogy az érintett édesanyák, édesapák, nagyszülők és hozzátartozók méltó módon emlékezzenek meg elveszített gyermekükről. A templomban felállított emlékhelyen nevet adhatnak nekik, személyes üzenetet hagyhatnak, vagy bocsánatot kérhetnek – mindez a gyász feldolgozásának és a belső gyógyulásnak fontos része lehet.

A két hét során a Pálos közösség elmélkedésekkel, imádságokkal és kísérő programokkal szeretné segíteni a látogatókat. Emellett kiadványok és hasznos információk is elérhetők lesznek az érdeklődők számára.

Facebook-esemény: itt.

Programok időrendben:

Szeptember 22. (hétfő)

17:00 – „Váratlan élet” című film vetítése, majd irányított beszélgetés Timkó András vezetésével (Kalász Gyula előadóterem)

Szeptember 24. (szerda)

18:00 – Szentmise a gyermekre vágyó házaspárokért (Pálos templom)

19:00 – Bornemisza Ágnes előadása: „Az élet veszteségei”, majd kerekasztal-beszélgetés arról, hogyan támogathatók a gyermekveszteséget megélő párok (Kalász Gyula előadóterem)

Szeptember 26. (péntek)

18:00 – Szentmise az abortusszal érintett családokért (Pálos templom)

19:00 – Zoltai Judit tanúságtétele (Kalász Gyula előadóterem)

Október 3. (péntek)

19:00 – Elsőpénteki zenés szentségimádás a meg nem született gyermekek emlékére (Pálos templom)

A rendezvénysorozat üzenete: az élet ajándék, amelyet óvnunk és tisztelnünk kell, ugyanakkor az egyház szeretetteljes teret biztosít azok számára is, akik veszteséget éltek át. A szobor jelenléte és a kapcsolódó programok lehetőséget kínálnak a csendes emlékezésre, a közös imára és a gyógyulás útjának megkezdésére.

Helyszín: Pálos templom, Hunyadi utca 70.
Információ: 06 20 386 0394

 

 

