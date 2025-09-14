szeptember 14., vasárnap

RoxánaSzeréna névnap

19°
+28
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szörnyű

21 perce

Végzetes motorbalesettel indult, és rejtélyes halálesettel ért véget a hét

Címkék#6-os út#ütközés#baleset

Ezen a héten se volt nyugalom a baranyai utakon. Halálos motorbaleset, gyalogosgázolás is történt, és több autó is összetört közlekedési balesetekben. Hétvégén pedig rejtélyes haláleset történt a Balokányban.

Wald Kata
Végzetes motorbalesettel indult, és rejtélyes halálesettel ért véget a hét

Fotó: Németh Zoltán memo-car Kft.

Halálos motorbalesettel indult a hét: hétfőn délután Vajszló és Nagycsány között egy 40 év körüli motoros férfi a megengedett sebességhatárt túllépve elveszítette uralmát a járműve felett és az árokba csúszott. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, de a motoros életét nem tudták megmenteni, olyan súlyos sérüléseket szenvedett.

baleset halál
Négy autó ütközött össze szombaton délután Hird közelében - a baleset miatt teljes útzár volt érvényben. 

Kedden ijesztő esettel indult a nap: a reggeli órákban Magyarszék egyik forgalmas gyalogátkelőhelyén, a helyi iskolához közel egy kislány szabályosan akart átkelni az úton, amikor egy autó elütötte. A kislány szerencsére nem szenvedett súlyos sérülést, de a történtek hatalmas sokkot okoztak neki.

Csütörtök kora délután egy autó hajtott villanyoszlopnak az 58-as főút drávaszabolcsi szakaszán. Az autóban utazó három ember közül egy könnyebben megsérült. Ezen a napon az M6-os autópályán is csúnya baleset történt, és Pécsett a Megyeri úton is három autó koccant egymásba, jelentősebb torlódást okozva a délelőtti forgalomban. 

Szeptember 12-én pénteken Pécsen a 6-os főút városi szakaszán az Ybl Miklós utca kereszteződésében történt baleset - két autó ütközött össze, szerencsére nem sérült meg senki. 

Pénteken vadgázolás adott feladatot a rendőröknek: információink szerint több autó is érintett volt abban a vadgázolásban, amely péntek éjszaka 23 óra után történt Pécsen, a Szentlőrinci úton. Úgy tudjuk, a szarvas nem élte túl a szerencsétlen ütközést.

Négy autó ütközött össze szombaton délután, a baleset miatt teljes útlezárásra volt szükség

Szombaton délután pedig Hird közelében ütközött négy autó egymással a 6-os úton, a hosszúhetényi elágazásnál. A baleset miatt teljes útlezárásra volt szükség,  a karambolban hárman szenvedtek könnyebb sérüléseket.  

Vasárnapra virradóra pedig rejtélyes haláleset történt Pécsett: holttestet találtak a Balokánynál. Információink szerint a művészeti kar közelében találták a holttestet. Az illető vélhetően hajléktalan lehetett, aki át akart mászni a kerítésen, és ekkor történt a halálos baleset. A rendőrég az ügyet közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja, az idegenkezűséget kizárták.  

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu