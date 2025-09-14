21 perce
Végzetes motorbalesettel indult, és rejtélyes halálesettel ért véget a hét
Ezen a héten se volt nyugalom a baranyai utakon. Halálos motorbaleset, gyalogosgázolás is történt, és több autó is összetört közlekedési balesetekben. Hétvégén pedig rejtélyes haláleset történt a Balokányban.
Fotó: Németh Zoltán memo-car Kft.
Halálos motorbalesettel indult a hét: hétfőn délután Vajszló és Nagycsány között egy 40 év körüli motoros férfi a megengedett sebességhatárt túllépve elveszítette uralmát a járműve felett és az árokba csúszott. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, de a motoros életét nem tudták megmenteni, olyan súlyos sérüléseket szenvedett.
Kedden ijesztő esettel indult a nap: a reggeli órákban Magyarszék egyik forgalmas gyalogátkelőhelyén, a helyi iskolához közel egy kislány szabályosan akart átkelni az úton, amikor egy autó elütötte. A kislány szerencsére nem szenvedett súlyos sérülést, de a történtek hatalmas sokkot okoztak neki.
Csütörtök kora délután egy autó hajtott villanyoszlopnak az 58-as főút drávaszabolcsi szakaszán. Az autóban utazó három ember közül egy könnyebben megsérült. Ezen a napon az M6-os autópályán is csúnya baleset történt, és Pécsett a Megyeri úton is három autó koccant egymásba, jelentősebb torlódást okozva a délelőtti forgalomban.
Szeptember 12-én pénteken Pécsen a 6-os főút városi szakaszán az Ybl Miklós utca kereszteződésében történt baleset - két autó ütközött össze, szerencsére nem sérült meg senki.
Pénteken vadgázolás adott feladatot a rendőröknek: információink szerint több autó is érintett volt abban a vadgázolásban, amely péntek éjszaka 23 óra után történt Pécsen, a Szentlőrinci úton. Úgy tudjuk, a szarvas nem élte túl a szerencsétlen ütközést.
Négy autó ütközött össze szombaton délután, a baleset miatt teljes útlezárásra volt szükség
Szombaton délután pedig Hird közelében ütközött négy autó egymással a 6-os úton, a hosszúhetényi elágazásnál. A baleset miatt teljes útlezárásra volt szükség, a karambolban hárman szenvedtek könnyebb sérüléseket.
Vasárnapra virradóra pedig rejtélyes haláleset történt Pécsett: holttestet találtak a Balokánynál. Információink szerint a művészeti kar közelében találták a holttestet. Az illető vélhetően hajléktalan lehetett, aki át akart mászni a kerítésen, és ekkor történt a halálos baleset. A rendőrég az ügyet közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja, az idegenkezűséget kizárták.