Végzetes motorbalesettel indult, és rejtélyes halálesettel ért véget a hét

Halálos motorbalesettel indult a hét: hétfőn délután Vajszló és Nagycsány között egy 40 év körüli motoros férfi a megengedett sebességhatárt túllépve elveszítette uralmát a járműve felett és az árokba csúszott. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, de a motoros életét nem tudták megmenteni, olyan súlyos sérüléseket szenvedett.

Négy autó ütközött össze szombaton délután Hird közelében - a baleset miatt teljes útzár volt érvényben.

Kedden ijesztő esettel indult a nap: a reggeli órákban Magyarszék egyik forgalmas gyalogátkelőhelyén, a helyi iskolához közel egy kislány szabályosan akart átkelni az úton, amikor egy autó elütötte. A kislány szerencsére nem szenvedett súlyos sérülést, de a történtek hatalmas sokkot okoztak neki.

Csütörtök kora délután egy autó hajtott villanyoszlopnak az 58-as főút drávaszabolcsi szakaszán. Az autóban utazó három ember közül egy könnyebben megsérült. Ezen a napon az M6-os autópályán is csúnya baleset történt, és Pécsett a Megyeri úton is három autó koccant egymásba, jelentősebb torlódást okozva a délelőtti forgalomban.