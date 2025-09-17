szeptember 17., szerda

Ettől féltünk, de megérkezett

3 órája

A gyalogosgázolásoktól is tartani kell − veszélyes időszak elé nézünk

Címkék#falevél#környék#iskola#gépjármű#úttest

Megkezdődött az iskola, beköszöntött az ősz. A falevelek sárgulnak és lehullnak, az utak nyirkossá és csúszóssá válnak. Ködös, szürke, borongós időszak következik, amely az utakon is növeli a balesetveszélyt.

Tóth Dávid
A gyalogosgázolásoktól is tartani kell − veszélyes időszak elé nézünk

Elektromos rollerek, gyalogosok és autók, veszélyes időszak jön a közlekedésben.

Forrás: MW

Fotó: Kovács Liliána

Bár az őszi díszek és a színes levelek miatt gyönyörű, de balesetveszély szempontjából veszélyes időszak elé nézünk az ősz beköszöntével. Nem kell megvárunk, míg megérkezik a téli időjárás, már az őszi hónapok is komoly változásokat igényelnek az autósok vezetési stílusát tekintve. A szürke, ködös és borongós időszak kapcsán jó tudni, hogy miként csökkenthetjük a balesetveszélyes szituációk számát az utakon.

balesetveszély a gyalogátkelőhelyek közelében
Fokozódik a balesetveszély az utakon, főleg a gyalogátkelőhelyek környékén.
Fotó: Kovács Liliána

Változik az időjárás, nő a balesetveszély

Az őszi időjárás egyben azt is jelenti, hogy növekszik a balesetveszély az utakon. A ránk váró nyirkos, nyálkás időszak a közlekedésre is megteszi a hatását, ez pedig nem csak az utak csúszósságában merül ki, a látási viszonyok is nagyban megváltoznak. 

 

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság segítségét kértük, hogy tudjunk olvasóinknak adni pár hasznos tippet a balesetveszély csökkentése érdekében. 

Az ősz és a megváltozott időjárási viszonyok más vezetési stílust igényelnek. A légköri változások a közlekedőket sem kímélik, sokukra hatással vannak, lassulnak a reflexek és csökken a koncentrálóképesség. Ez a közlekedésben veszélyes lehet! Gépjárművel közlekedve az egyik legnagyobb ellenség a nedves úttest. Fontos, hogy mindig betartsák a megengedett legnagyobb sebességet, mindig az út-, időjárási és látási viszonyoknak megfelelő sebességgel haladjanak, továbbá óvatosan végezzék a veszélyes manővereket, például az előzést. A reggelente tapasztalható hideg, párás levegő miatt bepárásodott szélvédőt, visszapillantó tükröt elindulás előtt mindig tisztítsák meg! Ellenőrizzék az ablaktörlőt, pótolják a szélvédőmosó folyadékot! A látási viszonyok egyre romlanak, korán sötétedik, hosszabb ideig kell használni a gépjármű világítását, ezért is nagyon fontos, hogy a lámpák megfelelően működjenek. Fontos továbbá, hogy a nappali menetfény helyett használják a tompított fényszórót.

Fontos, hogy a gyalogátkelőhelyek közelében fokozottan figyeljünk

A szürke őszi reggeleken, amikor álmosan sietünk az iskolába, munkába a félhomályban, a zebrák környékén fokozottan érdemes figyelni − gyalogosnak és autósnak egyaránt.

A hideg őszi reggelek gyakori velejárója a köd, ami korlátozza a látótávolságot. Ha ködben vezetnek, lassítsanak, és hagyjanak kellő követési távolságot az előttük haladó jármű mögött, hogy ha kell, bármikor biztonságosan meg tudjanak állni! Az alacsonyabb hőmérséklet hatására több falevél hullik le, és ha megáznak, csúszóssá tehetik az adott útszakaszt. Ezért is érdemes óvatosabban közlekedni. A gépjárművek vezetői a megcsúszást lassabb tempóval, a ráfutásos baleseteket pedig nagyobb követési távolság tartásával, több odafigyeléssel, defenzív vezetéssel kerülhetik el. Lakott területen kívül és belül egyaránt vigyázzanak az úttest mellett haladó, gyalogos-átkelőhelyek, iskolák, buszmegállók környékén közlekedő gyalogosokra is!

Az indián nyár elhúzódni látszik, hiszen az időjárás előrejelzések szerint az előttünk álló hétvégén újra 30 fok fölé kúszik a hőmérséklet, de rövidesen az ősz is megmutatja csúnyábbik arcát.

