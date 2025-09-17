A gyalogosgázolásoktól is tartani kell − veszélyes időszak elé nézünk

Bár az őszi díszek és a színes levelek miatt gyönyörű, de balesetveszély szempontjából veszélyes időszak elé nézünk az ősz beköszöntével. Nem kell megvárunk, míg megérkezik a téli időjárás, már az őszi hónapok is komoly változásokat igényelnek az autósok vezetési stílusát tekintve. A szürke, ködös és borongós időszak kapcsán jó tudni, hogy miként csökkenthetjük a balesetveszélyes szituációk számát az utakon.

Fokozódik a balesetveszély az utakon, főleg a gyalogátkelőhelyek környékén.

Fotó: Kovács Liliána

Változik az időjárás, nő a balesetveszély

Az őszi időjárás egyben azt is jelenti, hogy növekszik a balesetveszély az utakon. A ránk váró nyirkos, nyálkás időszak a közlekedésre is megteszi a hatását, ez pedig nem csak az utak csúszósságában merül ki, a látási viszonyok is nagyban megváltoznak.