A balhés alakok tehetnek róla? Változás a pécsi buszpályaudvaron

A napokban többeknek is feltűnhetett, hogy lebontottak egy, korábban a hajléktalanok és balhés alakok gyűjtőhelyének is számító bódét a pécsi buszpályaudvar bejáratánál. Hozhat-e ez változást a helyszínen uralkodó állapotokban, vagy épp a helyszínen uralkodó állapotok vezettek idáig?

Kevesebb lehet a balhés alak a környéken? Nincs rá garancia.

A pécsi balhék középpontja a buszpályaudvar

A kis újságos bódét többen, többféle portékával is próbálták üzemeltetni, de hiába a más-más profil, úgy tűnik, hogy semmi nem igazán akart beindulni − ennek pedig oka lehet az is, hogy a pécsi balhék egyik fő színtere a buszpályaudvar, a bódé körül pedig rendszeresen ólálkodtak a fura alakok, kéregetők. Úgy tűnik, hogy ezentúl nem lesz ilyen jellegű probléma, ugyanis elbontották az épületet a napokban. Arról egyelőre nincs információ, hogy épül-e valami a helyére, de érdemes elgondolkodni azon, hogy mik lehettek az okai annak, hogy egy ilyen forgalmas helyen mégsem tudott működni igazán semmilyen jellegű üzlet.

Olvasóinktól is rengetegszer kapunk furábbnál furább történeteket a buszpályaudvarról, melyet a Pécs- és környékbeliek különös gúnynéven ismernek.

Utólag visszagondolva, az ütő is majdnem megállt bennem, amikor este megérkeztem busszal, vártam a barátnőmre, gondoltam, elszívok egy cigit. A buszpályaudvar túloldalán egy hajléktalan, drogosnak tűnő nő állt. Feltűnt, hogy egyre közelebb jön hozzám. Gondoltam, átmegyek a másik oldalra, nehogy oda jöjjön hozzám. A nő gyorsan irányt váltott, és ismét elkezdett jönni felém. Felgyorsítottam, körülbelül a PTE-KTK épületig követett, átment a piroson, az egyik kis utcán már futott utánam, aztán már én is: elkezdtem neki ordibálni, mire ő mondott valami káromkodást, és inkább megállt. Elég gyakran jártam Meszesre, Gyárváros környékére is, de ezeken a helyeken soha nem történt velem olyan atrocitás, mint akkor

− osztotta meg velünk hátborzongató történetét olvasónk.

Fejjel törték be egy busz ablakát Pécsen.

Betörték egy busz ablakát...fejjel

Élénken él még emlékezetünkben az a körülbelül két hónapja történt eset, amely egy LL Junior koncert után történt a pécsi buszpályaudvaron. A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól érdeklődtünk az eset részletei kapcsán, akiktől a megtudtuk, hogy július 23-án az esti órákban az autóbusz-állomáson három férfi bántalmazott egy másik férfit. Az eset során az egyik támadó belefejelt az ott parkoló busz ablakába, amely betört. A rendőrök a feltételezett elkövetőket elfogták.