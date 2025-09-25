Itt tartunk: alszanak és kiteregetnek a padokon a forgalmas pécsi parkban! (FOTÓK+VIDEÓ)

A városlakók kiakadtak − már tarthatatlan állapotok uralkodnak a Domus Parkoló és a Fordan Center környékén található parkban, amely Pécs egyik legforgalmasabb zöld övezete. Játszótér és kutyafuttató is található a parkban, amely mára a hajléktalanok és balhés alakok gyűjtőhelyévé vált.

Balhés alakok és hajléktalanok miatt már a játszótérre és a kutyafuttatóhoz sem mernek kijárni az emberek, ráadásul az átmenő forgalom is aggódik, hogy valamiféle atrocitás éri őket a környéken, amely főleg éjszaka roppant félelmetesnek tűnik, viszont a város egyes pontjainak (pl. vasútállomás) gyorsabb megközelítése miatt sokan kénytelen átvágni a parkon.