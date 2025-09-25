9 perce
Itt tartunk: alszanak és kiteregetnek a padokon a forgalmas pécsi parkban! (FOTÓK+VIDEÓ)
Jelentős az átmenő forgalom a területen, ráadásul kutyafuttató és játszótér is található a parkban. A balhés alakok miatt egyre többen félnek a környéken.
Tovább gyűrűzik a hajléktalan probléma Pécs városában. Több padra is kiteregettek, a maradékot pedig alvásra használják.
A városlakók kiakadtak − már tarthatatlan állapotok uralkodnak a Domus Parkoló és a Fordan Center környékén található parkban, amely Pécs egyik legforgalmasabb zöld övezete. Játszótér és kutyafuttató is található a parkban, amely mára a hajléktalanok és balhés alakok gyűjtőhelyévé vált.
Kiakadtak a lakók: brutális állapotok és balhés alakok uralják a Móricz Zsigmond térnél található parkot
Balhés alakok és hajléktalanok miatt már a játszótérre és a kutyafuttatóhoz sem mernek kijárni az emberek, ráadásul az átmenő forgalom is aggódik, hogy valamiféle atrocitás éri őket a környéken, amely főleg éjszaka roppant félelmetesnek tűnik, viszont a város egyes pontjainak (pl. vasútállomás) gyorsabb megközelítése miatt sokan kénytelen átvágni a parkon.
A balhés alakok tehetnek róla? Változás a pécsi buszpályaudvaron
A Móricz Zsigmond térnél lévő játszótérnél állandó jelleggel a parkban alszanak a hajléktalanok és a játszótéri hinták melletti bokorba járnak üríteni. (Ezt jó lenne, ha az illetékes fel nyírná legalább derékig, hogy megszűnjön ez a probléma!) A csúszda alatti kavics sokszor tele van csikkekkel és egyéb oda nem illő dolgokkal. A játszótérhez kihelyezett padokat pedig elhordják/elforgatják vagy éppenséggel azon alszanak a hajléktalanok. A kerítés vissza helyezése is szükséges lenne, mivel elég közel van az úttesthez és sokszor kétes alakok mászkálnak a parkban
− fakadt ki egy helyi lakos.
Nem csupán alszanak a padokon, de a holmijukat is elhelyezik rajtuk − legutóbb például kiteregették a ruhákat. A hajléktalan probléma nem csak rontja a városképet, de komoly egészségügyi kockázatot is jelent. A parkot teljes egészében a tulajdonukba vették a balhés alakok, akik a szemeteseket is felforgatták.
