Tisza

2 órája

A balliberális pécsi háttér nem veszett el, itt lehet keresni

Címkék#egyesület#aktivista#zenekar#politikus#rendezvény

Erősen baloldali hátszéllel, régi arcokkal erősítenének Pécsen. Balliberális körök segítik a helyi Tisza-szigeteket, de miért van szükség dalárdára is?

Bóka Máté Ciprián

Nehezen nyelték le azt, hogy egy párt nevével fémjelzett "dalárda" nem léphetett fel egy amúgy politikamentes eseményen. Akkor a helyi balos (magát függetlennek nevező) sajtó arról cikkezett, hogy politikai okokból történt mindez, hiszen a csapatot Pécsi Tisza Dalárdának nevezik. A társaság vezetője Horváth Genovéva elismerte, hogy tiszás aktivistákból áll a zenekar. A dalárda amúgy egyfajta népieskedő, de urbánus hangulatot is megragadni igyekvő közéleti-politikai zenét csinál. A baloldali sajtó ugyanakkor arról hallgatott, hogy a zenekar vezetője annak az egyesületnek a színeiben indult a választáson, amely 2019-ben Péterffy Attila balos polgármestert is indította. A Mindenki Pécsért Egyesület volt annak idején az az ernyőszervezet, amelyik korábban összeállt a DK-val, az MSZP-vel is, hogy a balliberális polgármestert megválasszák Pécsen. Az egyesületet akkor az a Mellár Tamás vezette, aki később be is ült a szocialisták közé. 

A pécsi városházára balliberális árnyak vetülnek
Régi balliberális körök a pécsi Tisza-szigetek körül - Illusztráció: MW/ChatGTP

Balliberális arcok körülöttük

A pécsi Tisza-szigetek körül információink szerint mostanában feltűntek olyan baloldali politikusok is, akik korábban a liberális vonalat erősítették, és mások mellett LMP-s aktivisták is felbukkantak. De például a március 15-i tiszás rendezvényen a volt MSZP-s parlamenti képviselő, megyei elnök, Kékes Ferenc, illetve az előző  baloldali ciklus képviselője, P. Horváth Tamás is megjelent. A dalárda vezetőjét, a volt képviselőjelöltet amúgy a pécsi Emberség Erejével Alapítvány díjára is jelölték tavaly, e szervezet rendszeresen kormánykritikus hangnemben szólal meg, akciói is jellemzően ilyen irányultságúak és forrásokat Soros György szervezetein keresztül is kap. A liberális, baloldali vonalat erősíti, hogy tavasszal éppen Magyar Bálint volt SZDSZ-s minisztert hívták meg a tiszások előadni a városba. 

Tisza-adó: vége a dalnak?

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón arról beszélt, hogy egy 

fontos közéleti vita áll előttünk, amit természetesen a pártpolitika szintjén is vívnak és vívunk, 

hiszen megjelentek ellenzéki elképzelések az adótörvény módosítására. 

Kulcsfontosságú, hogy mind a közteherviselésről általánosságban, mind az egykulcsos személyi jövedelemadóról, mind a Tisza Párt által bevezetni kívánt adóemelésekről legyen egy olyan társadalmi vita, amelyre a nemzeti konzultáció jó keretet teremt 

– fogalmazott.

 

