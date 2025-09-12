Vonzza a látogatókat a Bányász Múzeum, jelentős fejlesztések történtek

Számos, a bányász hagyományokat méltó módon őrző fejlesztéssel gyarapodott a település, amelyet a nemrég tartott Bányásznap apropóján összegzett Vidák Krisztina, Szászvár polgármestere.

A bányászhagyományokat méltó módon őrző fejlesztésekkel gazdagodott Szászvár az elmúlt időszakban

Fotó: Kállai Márton

A Bányász Klub is megújult

A Nemzeti Múzeummal és a Janus Pannonius Múzeummal közösen indított, közel 18 millió forint értékű projekt keretében a falunak lehetősége nyílt a Bányász Múzeum fejlesztésére. - A Janus Pannonius Múzeum szakértőinek közreműködésével megújult a kiállítás belső tere, restaurálások történtek, rendezettebbé vált a raktár, megoldották az épület körüli vízelvezetést, valamint párátlanító berendezéssel is gazdagodott a létesítmény - részletezte Vidák Krisztina. A fejlesztés eredményeként a kiállítás áttekinthetőbb, korszerűbb és élvezhetőbb lett. Emellett új tablók készültek a bányászat történetéről, film és tanösvény is várja a látogatókat, és egy impozáns aknatorony is készült.

Egy másik támogatásból a Bányász Klub egyik helyiségét is felújították: a MABOSZ-tól kapott 150 ezer forint támogatás felhasználásával a klubot kifestették, megújult a padlóburkolat, és a korlátokat is lefestették.

A polgármester tájékoztatása szerint a a Bányász Klub vizesblokkjának modernizálására is sor került - a Magyar Falu Program keretében, a Máza és Szászvár Nyugdíjas Alapítvány pályázatából 1,6 millió forintot fordíthattak a fejlesztésre.