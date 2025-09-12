szeptember 12., péntek

Mária névnap

23°
+24
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Népszerű

47 perce

Vonzza a látogatókat a Bányász Múzeum, jelentős fejlesztések történtek

Címkék#Magyar Falu Program#Bányász Múzeum#polgármester#hagyomány#Nemzeti Múzeum

Komoly fejlesztések történtek a közelmúltban a településen. A bányász hagyományok méltó őrzésére több pályázati támogatást is nyertek Szászváron.

Bama.hu
Vonzza a látogatókat a Bányász Múzeum, jelentős fejlesztések történtek

Forrás: MW

Számos, a bányász hagyományokat méltó módon őrző fejlesztéssel gyarapodott a település, amelyet a nemrég tartott Bányásznap  apropóján összegzett Vidák Krisztina, Szászvár polgármestere. 

bányász fejlesztés
A bányászhagyományokat méltó módon őrző  fejlesztésekkel gazdagodott Szászvár az elmúlt időszakban
Fotó: Kállai Márton

A Bányász Klub is megújult

A Nemzeti Múzeummal és a Janus Pannonius Múzeummal közösen indított, közel 18 millió forint értékű projekt keretében a falunak lehetősége nyílt a Bányász Múzeum fejlesztésére. - A Janus Pannonius Múzeum szakértőinek közreműködésével megújult a kiállítás belső tere, restaurálások történtek, rendezettebbé vált a raktár, megoldották az épület körüli vízelvezetést, valamint párátlanító berendezéssel is gazdagodott a létesítmény - részletezte Vidák Krisztina. A fejlesztés eredményeként a kiállítás áttekinthetőbb, korszerűbb és élvezhetőbb lett. Emellett új tablók készültek a bányászat történetéről, film és tanösvény is várja a látogatókat, és egy impozáns aknatorony is készült.

Egy másik támogatásból a Bányász Klub egyik helyiségét is felújították: a MABOSZ-tól kapott 150 ezer forint támogatás felhasználásával a klubot kifestették, megújult a padlóburkolat, és a korlátokat is lefestették. 

A polgármester tájékoztatása szerint a a Bányász Klub vizesblokkjának modernizálására is sor került - a Magyar Falu Program keretében, a Máza és Szászvár Nyugdíjas Alapítvány pályázatából 1,6 millió forintot fordíthattak a fejlesztésre.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu