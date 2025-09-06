szeptember 6., szombat

Ünnep

53 perce

„Bányásznak lenni sors” – Méltóságteljes főhajtás a bányászok emléke előtt

Címkék#emlék#perspektíva#Bányászok Érdekvédelmi Kulturális Egyesület#gazdaság

Kaszás Endre
Baranyában a sort a Bányászok Érdekvédelmi Kulturális Egyesület ünnepsége nyitotta meg szombaton reggel. A Pécsi Hősök terén a Bányász emlékműnél tartott megemlékezésen részt vett és köszöntőt mondott, valamint koszorút helyezett el Őri László, a Baranya Vármegyei Önkormányzat elnöke is.

– Aki bányász volt, az is marad, akkor is, ha az aknát, a vájatot bezárják. Bányász marad a szívében, lelkében, mert bányásznak lenni sors – tisztelgett az ágazat egykori dolgozói előtt az elnök. 

A bányaipar 200 éven keresztül fejlődést, terület és közösségformáló erőt jelentetett Pécs és Baranya életében. A mi felelősségünk, hogy a több évtizeden át tartó útkeresés után éljünk az előttünk álló lehetőséggel. A Mohácsi Duna-híd, az épülő autópálya és a Pécs határában kijelölt iparterület ugyanis lendületet adhat a vármegye gazdaságának, új perspektívát nyithat Baranya számára.  Tisztelet a bányászoknak! – zárta megemlékező gondolatait Őri László.

 

 

