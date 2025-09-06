„Bányásznak lenni sors” – Méltóságteljes főhajtás a bányászok emléke előtt

Baranyában a sort a Bányászok Érdekvédelmi Kulturális Egyesület ünnepsége nyitotta meg szombaton reggel. A Pécsi Hősök terén a Bányász emlékműnél tartott megemlékezésen részt vett és köszöntőt mondott, valamint koszorút helyezett el Őri László, a Baranya Vármegyei Önkormányzat elnöke is.

– Aki bányász volt, az is marad, akkor is, ha az aknát, a vájatot bezárják. Bányász marad a szívében, lelkében, mert bányásznak lenni sors – tisztelgett az ágazat egykori dolgozói előtt az elnök.