„Bányásznak lenni sors” – Méltóságteljes főhajtás a bányászok emléke előtt
Baranyában a sort a Bányászok Érdekvédelmi Kulturális Egyesület ünnepsége nyitotta meg szombaton reggel. A Pécsi Hősök terén a Bányász emlékműnél tartott megemlékezésen részt vett és köszöntőt mondott, valamint koszorút helyezett el Őri László, a Baranya Vármegyei Önkormányzat elnöke is.
– Aki bányász volt, az is marad, akkor is, ha az aknát, a vájatot bezárják. Bányász marad a szívében, lelkében, mert bányásznak lenni sors – tisztelgett az ágazat egykori dolgozói előtt az elnök.
A bányaipar 200 éven keresztül fejlődést, terület és közösségformáló erőt jelentetett Pécs és Baranya életében. A mi felelősségünk, hogy a több évtizeden át tartó útkeresés után éljünk az előttünk álló lehetőséggel. A Mohácsi Duna-híd, az épülő autópálya és a Pécs határában kijelölt iparterület ugyanis lendületet adhat a vármegye gazdaságának, új perspektívát nyithat Baranya számára. Tisztelet a bányászoknak! – zárta megemlékező gondolatait Őri László.
