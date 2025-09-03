Tízezrek ünnepe volt Baranyában a bányásznap – GALÉRIA

A bányásznapot Magyarországon minden évben szeptember első vasárnapján tartják, megemlékezve a bányászok áldozatos munkájáról és tisztelegve előttük. Az ünnepség eredete az 1919-es tatabányai csendőrsortűzre vezethető vissza, amelynek emlékére a bányászat nehéz munkáját és az abban dolgozók áldozatait ünneplik. Az ünnepséghez kapcsolódhatnak helyi programok, amelyek a bányászhagyományokat elevenítik fel.

A pécsi, baranyai bányásznapra gyakran külföldi bányász-hagyományőrzők is érkeztek. Fotó: Laufer László / Forrás: MW

A bányásznapnak különös jelentősége van a mai napig Baranya megyében. Ma már egyre kevesebben tudják, de szerencsére vannak még, akik annak az időnek a hagyományait ápolják, amikor több mint húszezer ember dolgozott a Mecseki Szénbányák kötelékében, és közel tízezren vállaltak munkát a csúcsra járó Mecseki Ércbányászati Vállalatnál. Soha ekkora összetartó munkaközösség nem volt a megyében.

Nem véletlen, hogy gazdag a fotóarchívum, ami a korabeli bányásznapi ünnepségek magasztos és vidám pillanatait örökíti meg. Laufer László fotóriporter kollégánk felvételeiről visszaköszönnek a több évtizeddel ezelőtti ünnepélyes megemlékezések meghitt momentumai, a bányászzenekarok és -kórusok fellépései, a szakma képviselőit köszöntő hagyományőrző műsorok, kirakodóvásárok emlékezetes eseményei.