szeptember 3., szerda

Hilda névnap

24°
+33
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Múltidéző

13 perce

Tízezrek ünnepe volt Baranyában a bányásznap – GALÉRIA

Címkék#évtized#Dunántúli Napló#bányászzenekar#bányásznap#Magyarország#bányászat

Bányásznap: ennek a szónak a mai napig különös csengése és jelentése is van Baranyában. A ma már többnyire a megemlékezésről szóló bányásznap ugyanis egykor tízezrek ünnepe volt térségünkben.

Kaszás Endre
Tízezrek ünnepe volt Baranyában a bányásznap – GALÉRIA

A bányásznapot Magyarországon minden évben szeptember első vasárnapján tartják, megemlékezve a bányászok áldozatos munkájáról és tisztelegve előttük. Az ünnepség eredete az 1919-es tatabányai csendőrsortűzre vezethető vissza, amelynek emlékére a bányászat nehéz munkáját és az abban dolgozók áldozatait ünneplik. Az ünnepséghez kapcsolódhatnak helyi programok, amelyek a bányászhagyományokat elevenítik fel. 

A pécsi, baranyai bányásznapra gyakran külföldi bányász-hagyományőrzők is érkeztek
A pécsi, baranyai bányásznapra gyakran külföldi bányász-hagyományőrzők is érkeztek. Fotó: Laufer László / Forrás:  MW

A bányásznapnak különös jelentősége van a mai napig Baranya megyében. Ma már egyre kevesebben tudják, de szerencsére vannak még, akik annak az időnek a hagyományait ápolják, amikor több mint húszezer ember dolgozott a Mecseki Szénbányák kötelékében, és közel tízezren vállaltak munkát a csúcsra járó Mecseki Ércbányászati Vállalatnál. Soha ekkora összetartó munkaközösség nem volt a megyében.

Nem véletlen, hogy gazdag a fotóarchívum, ami a korabeli bányásznapi ünnepségek magasztos és vidám pillanatait örökíti meg. Laufer László fotóriporter kollégánk felvételeiről visszaköszönnek a több évtizeddel ezelőtti ünnepélyes megemlékezések meghitt momentumai, a bányászzenekarok és -kórusok fellépései, a szakma képviselőit köszöntő hagyományőrző műsorok, kirakodóvásárok emlékezetes eseményei.

Bányásznap: ennek a szónak a mai napig különös csengése és jelentése van

Fotók: Laufer László

A bányásznapok tanúskodtak róla, hogy soha ekkora összetartó munkaközösség nem volt a megyében

A Dunántúli Napló megkülönböztetett figyelemmel tudósított a pécsi, baranyai bányásznapok történéseiről, szerkesztőségünk tagjai gyakran aktív szerepet vállaltak az ünnepben. Az újságírók így lehettek szereplői a közönségtalálkozóknak, dedikálásoknak, illetve az ünnepek fénypontját jelentő sporteseményeknek is.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu