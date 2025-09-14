1 órája
Baranya kincseit mutatták be országnak, világnak (VIDEÓ)
Forrás: Őri László Facebook-oldala
Baranya is bemutatkozott szeptember 13-án, szombaton Budapesten az V. Magyar Értékek Napján.
– Baranya kincseivel érkeztünk az V. Magyar Értékek Napjára Budapestre. Van mire büszkének lennünk – fogalmazott Őri László, a Baranya vármegyei közgyűlés elnöke hivatalos facebook-posztjában.
Fejlődnek a kisebb települések Baranyában: kiosztották a támogatói okiratokat
– A legnagyobb ajándék, amit gyermekeinknek adhatunk értékeink, hagyományaink, nemzeti identitásunk. Az V. Értékek Napján Budapesten Baranya értékeit mutathattuk be országnak, világnak. Büszke vagyok rá, hogy ezen a napon képviselhettem Baranyát. Csodás értékeink vannak, van mire büszkének lennünk – hangsúlyozta bejegyzésében a közgyűlés elnöke.