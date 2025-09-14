szeptember 14., vasárnap

RoxánaSzeréna névnap

17°
+28
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
V. Magyar Értékek Napja

2 órája

Baranya kincseit mutatták be országnak, világnak (VIDEÓ)

Címkék#Baranya#V Magyar Értékek Napjára#hagyomány#Őri László

Wald Kata
Baranya kincseit mutatták be országnak, világnak (VIDEÓ)

Forrás: Őri László Facebook-oldala

Baranya is bemutatkozott szeptember 13-án, szombaton Budapesten az V. Magyar Értékek Napján. 

– Baranya kincseivel érkeztünk az V. Magyar Értékek Napjára Budapestre.  Van mire büszkének lennünk – fogalmazott Őri László, a Baranya vármegyei közgyűlés elnöke hivatalos facebook-posztjában. 

– A legnagyobb ajándék, amit gyermekeinknek adhatunk értékeink, hagyományaink, nemzeti identitásunk. Az V. Értékek Napján Budapesten Baranya értékeit mutathattuk be országnak, világnak.  Büszke vagyok rá, hogy ezen a napon képviselhettem Baranyát. Csodás értékeink vannak, van mire büszkének lennünk – hangsúlyozta bejegyzésében a közgyűlés elnöke. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu